Mijatovic: "Come nel '98, vincerà il Real"

12 maggio 2017

Predag Mijatovic: toccò a lui la firma dell'1-0 di Real Madrid-Juventus, 20 maggio 1998. (gol controverso, con la tesi fuorigioco sulle quali si discute ancora). "Il gol nella finale del '98 è stato il momento più alto della mia carriera - racconta l'ex attaccante a 'Marca' -, non fu solamente la vittoria di un trofeo, ma un momento storico: la 'Septima' era attesa da tantissimo tempo. (Il Real non vinceva la Coppa Campioni-Champions League dal 1966, ben 32 anni ndr). Ha segnato un'era, un prima e un dopo".



Juve e Real si ritroveranno faccia a faccia: "Se è meglio questa Juve o quella del '98? All'epoca aveva uno squadrone, con Del Piero, Zidane, Inzaghi, però questa è più squadra, ha un blocco più solido e con più esperienza. Per molti è l'ultima chance di vincere la Champions. Se dovesse segnare subito il Real, la partita si aprirebbe. Vedo i Blancos favoriti per molti motivi. A Cardiff mi aspetto una Juve competitiva - continua Mijatovic - subisce pochissimi gol ed è una squadra difficile da battere. Ha un blocco solido e davanti ha due che possono risolvere la partita da soli, Dybala e Higuain. Il primo si esalta in partite così, come contro il Barcellona, e il Pipita è in una forma strepitosa".

Insomma, "la Juve è una rivale molto dura, ma il Real Madrid ha una squadra migliore e vince le finali... Sono convinto che vincerà il Real Madrid, come dissi prima delle finali di Lisbona e Milano".