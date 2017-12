MIHAJLOVIC: "FISCHI INGIUSTI, ABBIAMO DATO TUTTO"

30 dicembre 2017

Dopo il pari col Genoa, Sinisa Mihajlovic è stato intervistato su Premium Sport: “Purtroppo è arrivato un altro pareggio anche se oggi non posso rimproverare niente ai ragazzi. Abbiamo giocato a una porta sola, abbiamo subito solo un tiro, abbiamo tirato in porta 12 volte e Perin ha fatto i miracoli. Ci dispiace perché non ci va mai bene ma con le tante assenze che abbiamo non potevo chiedere di più. Meritavamo di vincere ma se non facciamo gol diventa difficile vincere. Ci mancava mezza squadra ma oggi gli undici che hanno iniziato hanno fatto bene. Non mi sono piaciuti i due che sono entrati dopo (Gustafson e Boye ndr) anche se sono due ragazzi giovani e ci può stare. I fischi dei tifosi? Oggi sono ingenerosi, la squadra ha dato il massimo, abbiamo cercato la vittoria fino alla fine. Siamo dispiaciuti per non aver vinto ma abbiamo dato tutto: i fischi sono ingiusti. Se mi aspettavo più punti in questo girone d’andata? Sì, sicuramente sì. Ma è inutile parlare sempre di queste cose. Mi aspettavo almeno sei punti in più, non li abbiamo fatti perché a volte ci siamo suicidati, altre volte i portieri avversari hanno fatto i miracoli, ma sempre per colpa nostra”.