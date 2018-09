MESSICO, DEBUTTO VINCENTE PER MARADONA

18/09/2018

Debutto vincente per Diego Armando Maradona nella sua avventura da allenatore in Messico. I Dorados, la formazione allenata dal fuoriclasse argentino a Culiacan nel cuore del distretto di Sinaloa famoso per l'omonimo cartello della droga, hanno battuto per 4-1 i Cafetaleros in una partita valida per il campionato di Serie B messicano con tripletta dell'ecuadoriano Vinicio Angulo, che indossa proprio la maglia numero 10 di Maradona. "Abbiamo giocato una grande partita", il commento dell'argentino.