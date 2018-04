Messi trascina l'Argentina ai Mondiali

11 ottobre 2017

Una notte da ricordare, una notte con un unico protagonista: Messi. Ai 2800 metri d'altitudine di Quito ha fatto tutto la Pulce. In 90' ha cancellato tutti gli stereotipi di non essere decisivo con la maglia della nazionale. Nel momento più difficile si è mostrato un vero leader che ha preso per mano i suoi compagni. La squadra di Sampaoli era condannata a vincere e sperare per conquistare la qualificazione Mondiale. L'inizio di partita, però, è stato shock con il gol di Ibarra dopo 38". Da qui in poi è stato un monologo. Il fenomeno del Barcellona prima ha trovato il pareggio al 12' con un bel triangolo con Di Maria, poi ha messo la freccia al 20' con un sinistro potente sotto l'incrocio. Nella ripresa la perla per la tripletta: un sinistro vellutato nel sette, quasi un pallonetto. Un gol che ha mandato in estasi un intero popolo, tutta l'Argentina ora è ai suoi piedi. L'Albiceleste se l'è vista brutta, ma ha conquistato il biglietto per Russia 2018 chiudendo al terzo posto il girone dietro a Brasile e Uruguay. Un Mondiale senza Messi non poteva esserci e lui ha risposto presente.