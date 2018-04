MESSI IN DUBBIO ANCHE STASERA CONTRO LA SPAGNA

27 marzo 2018

L'attaccante dell'Argentina Lionel Messi, che sembrava aver recuperato dal problema muscolare agli adduttori, è in dubbio per l'amichevole contro la Spagna di questa sera a Madrid. Lo riporta la stampa spagnola. "Il problema non è stato smaltito e la sua presenza è a rischio nell'undici titolare", scrive 'Marca'. Messi aveva già saltato il test contro l'Italia, ma ha ripreso ad allenarsi domenica e ha lavorato normalmente, tanto che il ct Sampaoli aveva confermato che la 'Pulce' avrebbe giocato. "Le condizioni del giocatore saranno valutate dai medici poco prima della partenza per lo stadio", ha spiegato una fonte della nazionale argentina ad Afp.