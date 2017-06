Messi: "Ammiro Ronaldo. Tensione fra noi? Un'invenzione"

8 giugno 2017

Ma quale tensione fra i due? Dice Leo: "Fra me e Cristiano nessuna tensione: è una montatura". Nel giorno del suo nuovo patto di lungo corso col Barcellona, Messi spende non poche parole per il suo grande rivale, Ronaldo. "E' un giocatore fenomenale", dice al portale cinese Tencent Sport. Una mano tesa dopo molta tensione tra i due. "Ronaldo è un giocatore fenomenale, ha tante qualità e lo ha dimostrato anno dopo anno. Non è una novità, è uno dei migliori al mondo. Tutti lo sanno". Messi ha poi parlato della rivalità con l'attaccante del Real Madrid: "E' una montatura della stampa, che ha ingigantito la cosa rispetto a quella che è la realtà. Ciò che vogliamo è fare del nostro meglio ogni anno, portare in trionfo le nostre squadre. A tutto quello che viene detto fuori dal campo non dobbiamo dare importanza". Da sabato scorso, Ronaldo sopravanza Messi in fatto di Champions League conquistate: 4 a 3. E a fine anno, raggiungerà Leo sul trono dei 5 Palloni d'oro, visto che per il 2017 l'asso portoghese del Real Madrid non ha davvero rivali che lo possano minimamente disturbare.