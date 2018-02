MERTENS: "A NAPOLI COME UN BIMBO IN UN NEGOZIO DI GIOCATTOLI"

1 febbraio 2018

“Come un bambino in un negozio di giocattoli, che può prendere tutto quello che desidera - dice Dries Mertens a Il Mattino parlando del Napoli - se arrivano nuove offerte dalla Cina? Quest’anno non mi ha chiamato nessuno. Le tentazioni ci sono state ed è normale e umano pensarci. Ma io volevo continuare a stare qui, perché mi diverto in campo e sono troppo contento. Scudetto? Si deciderà il 20 maggio”.