MEDIASET PORTA LA TIM CUP IN USA, CANADA E AUSTRALIA

23 dicembre 2017

Mediaset "porta" la Coppa Italia in Usa, Canada e Australia. In occasione dei quarti di finale del torneo, sul canale degli italiani all'estero il 27 dicembre e il 3 gennaio verranno trasmessi in diretta i derby "Milan-Inter" (telecronaca Ricky Buscaglia) e "Juventus-Torino" (telecronaca Alessandro Iori). Sempre sullo stesso canale il 31 gennaio, il 28 febbraio e il 9 maggio verranno proposti anche le semifinali e la finale della competizione.