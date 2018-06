MBAPPE': "NELLA FRANCIA GIOCO DOVE C'E' POSTO"

29 maggio 2018

Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l'Irlanda: "In questo momento è difficile dire quale sia la mia posizione. Giroud, di punta, ha segnato anche in questa occasione, eguagliando il record di Zidane. Non è un giocatore spettacolare, fa il lavoro sporco e soprattutto mette la palla in fondo alla rete. Non basta fare qualche giocata per giocare titolare in Nazionale. Gioco dove trovo spazio".