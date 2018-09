MAZZARRI TEME IL NAPOLI: "E' FORTISSIMO"

22/09/2018

"Mi aspetto un Napoli in forma. Ho visto la partita di martedì e ha giocato bene. Una di quelle partite che se avesse giocato mille altre volte avrebbe sempre vinto. Domani servirà anche il pubblico, ci e' sempre stato vicino e domani sarà fondamentale". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, alla vigilia della sfida casalinga con gli azzurri. "Ad Udine la squadra mi ha dato risposte importanti. Chiaramente domani affronteremo un avversario di fascia diversa e dovremo cercare una prestazione di livello come già fatto in alcune circostanze quest'anno", ha proseguito il tecnico granata. "Il Napoli gioca bene - ha continuato -. Loro l'anti-Juve? Hanno fatto varie scelte in questi anni molto ragionate. Hanno tante soluzioni. Secondo me è fortissimo anche quest'anno, dove arriverà nessuno può saperlo". Poi qualche battuta sui singoli. "Zaza? Sta acquisendo ritmo, minutaggio e ha bisogno di minuti per arrivare al top - ha spiegato -. Magari non lo è ancora in questo momento ma sicuramente è un giocatore che può darci sempre una grossa mano". "Meité? E' un ragazzo giovane partito subito da protagonista. Sto cercando di fargli capire che non deve pensare già di aver fatto qualcosa e sedersi perché nel calcio può cambiare tutto nel giro di pochissimo. Deve continuare cosi", ha concluso.