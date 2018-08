MAZZARRI: "POTEVAMO NON GIOCARE TUTTI"

18/08/2018

Esordio ostico per il Toro in campionato. E Mazzarri avvisa i suoi: "Roma? È una squadra fortissima, l'anno scorso ha portato avanti due competizioni. Dovremo essere perfetti - ha spiegato il tecnico granata -. Domani dovremo essere bravi a mettere in difficoltà una squadra tecnicamente molto forte". "Nuovi arrivati? Sono tutti molto forti, devo però capire in che condizioni sono", ha aggiunto. "Rincon? Saprò solo oggi se è recuperabile o meno - ha continuato -. Berenguer è molto duttile e ci potrà tornare utile". "I nuovi li proverò a partire da lunedì, soprattutto dal punto di vista atletico, devo capire a che punto sono - ha aggiunto -. Ieri è stata una giornata caotica per il mercato e ringrazio chi è andato via, alcuni non sono riuscito nemmeno a salutarli. Zaza non l'ho ancora visto". "Mi adeguo alla volontà della Lega calcio, ma di fronte a una tragedia di questo genere potevamo stare fermi tutti, non solo le partite con Samp e Genoa", ha proseguito Mazzarri, parlando del crollo del ponte di Genova e della decisione di rinviare solo le gare di Genoa e Samp. "Con forte dolore - ha aggiunto il tecnico granata - dobbiamo rispettare quello che dobbiamo fare, ma voglio fare le condoglianze a tutte famiglie colpite dalla sciagura".