Mazzarri e la sua Inter: "Quel quinto posto fu un miracolo"

11 gennaio 2017

"E aggiungo che è sbagliato pensare che l'Inter avrebbe dovuto vincere lo Scudetto solo per il nome", ha spiegato l'attuale tecnico del Watford in un'intervista a 'Calcio 2000'. "Ricordiamo la squadra che ereditai? Tante difficoltà, giocatori a fine carriera o in scadenza e un presidente storico (Moratti, ndr) che di lì a poco avrebbe ceduto la società. Pochi avrebbero potuto fare di meglio... La mia esperienza all'Inter è ricordata come un disastro, ma non è vero", ha aggiunto.



L'estate scorsa Mazzarri è tornato ad allenare scegliendo l'offerta del Watford, in Premier League: "Penso di aver dato il massimo in Italia e di aver scoperto tutto del nostro calcio, e per come sono fatto io sarebbe stata dura continuare", ha sottolineato. "Avevo bisogno di altri stimoli, di nuove sfide".