MAZZARRI: "AL TORO PER FARE GRANDI COSE"

19 gennaio 2018

Conferenza stampa per Walter Mazzarri all'antivigilia della sfida contro il Sassuolo. "Le impressioni iniziali sono state ottime. Mi è dispiaciuto aver dovuto staccare per la pausa - ha spiegato il nuovo allenatore -. Ho trovato una società evoluta con grande disponibilità da parte di tutti. Da parte dei ragazzi c'è stata grande attenzione e dedizione al lavoro fin da subito. E' chiaro che se sono venuto a Torino in questa fase della carriera è perché nella testa c'è la possibilità di fare qualcosa di grande. In questo periodo nel calcio ci sono tante proprietà straniere: qui ci sono tutti i presupposti per fare bene". Sulla sfida contro la squadra di Iachini: "Il Sassuolo è un'ottima squadra con una rosa di qualità. Dovremo evitare ogni piccolo calo di tensione che rischia di rovinare ottime prestazioni. La squadra che vuole fare risultato deve rimanere concentrata per 95 minuti".