Matuidi: "Juve, in Europa puoi andare lontano"

14 dicembre 2017

"La Juve ha grande esperienza in Champions e ha tutte le carte in regola per fare bene" ha aggiunto il transalpino a Jtv. "La regola base del calcio è difendersi bene. I difensori fanno un lavoro straordinario e tutta la squadra è brava a contribuire alla fase difensiva". Adesso, però, in Europa il livello di difficoltà è destinato a crescere. Agli ottavi, l'ostacolo sarà il Tottenham: " E' una squadra forte, sia dal punto di vista tecnico che atletico. Ha un gioco veloce, box to box come si usa in Premier". Chissà che Matuidi possa risultare decisivo con la sua esperienza: "Prima però voglio trovare il primo gol con la maglia della Juve".