Mattarella premia De Biasi: Ordine della Stella d'Italia

8 febbraio 2017

Lo scorso maggio, Claudio Ranieri Grande Ufficiale della Repubblica. Oggi l'Ordine della Stella d'Italia a Gianni De Biasi. E' il momento degli allenatori italiani all'estero, l'impresa del Leicester è al top della storia del Pallone, quella di De Biasi alla guida della Nazionale albanese è lo stesso degna delle massime attenzioni da parte del nostro Paese.



Così il tecnico è stato premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo lavoro in Albania. In una cerimonia svoltasi alla residenza dell'ambasciatore italiano a Tirana, Alberto Cutillo, al ct italiano è stato consegnato l' "Ordine della stella d'Italia" nel grado di Cavaliere "per aver contribuito a rafforzare ulteriormente i legami di amicizia tra i due Paesi e a promuovere l'immagine dell'Albania all'estero, dimostrando sempre un genuino interesse ad approfondire la propria conoscenza della storia e della cultura albanese".



De Biasi ha fatto la storia del calcio albanese, guidando la nazionale del Paese delle Aquile che per la prima volta lo scorso anno ha partecipato alle finali degli Europei. "Gianni è riuscito prima della politica a portare l'Albania in Europa", ha osservato Cutillo.