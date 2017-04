Materazzi: "Prima di accusare, specchiati". Ce l'ha con Ausilio?

10 aprile 2017

"Il tempo mette ognuno al suo posto: ogni regina sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo". Dopo, il mondova così: con le parole di un grande ex, Marcoche sul profilo Instagram pubblica questo messaggio da decrittare."Prima di accusare, specchiati. Si vince e si perde tutti insieme! Sempre!!!".L'idea è che il messaggio sia una (dura) replica al direttore sportivoche a fine gara aveva affibbiato ai giocatori l'etichetta di "presuntuosi e arroganti". Materazzi non è propriamente un estimatore di Piero Ausilio, non da oggi. E' bene sapere comunque che le parole del dirigente fanno parte di una scelta societaria che, non a caso, ha deciso di predisporre una settimana pre-derby con un lunedì di lavoro e il ritiro anticipato a giovedì.