Marzabotto, segna e fa il saluto fascista. Lotti: "Inaccettabile"

13 novembre 2017

"La nostra comunità ha sofferto tanto a causa del nazi-fascismo, questo atto ingiustificabile è stato premeditato. L’amministrazione comunale procederà per vie legali per chiedere l’applicazione delle leggi esistenti che puniscono il reato di apologia di fascismo" ha commentato il sindaco di Marzabotto, Romano Franchi. La società 65 Futa ha pubblicato una nota su Facebook in cui si prendono le distanze dal gesto e si specifica che nessuno era a conoscenza della maglietta indossata dal calciatore, Eugenio Mattia Luppi: "Ribadendo l'estranietà al fatto, la Societa Futa 65 comunica inoltre che il calciatore in questione è gia stato sospeso dall'attivita agonistica e verrà multato secondo il regolamento interno vigente".



E sempre tramite Facebook sono arrivate anche le scuse del giocatore che esprime "totale e sincero pentimento": "Sono consapevole di aver recato offesa non solo alle associazioni partigiane e antifasciste ma a tutta la comunità di Marzabotto. Ho agito con leggerezza senza pensare alle conseguenze che questo mio gesto avrebbe scaturito tanto a livello personale quanto comunitario".



Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dello Sport, Luca Lotti: "È inaccettabile ciò che è avvenuto ieri durante una partita di calcio a Marzabotto, un luogo simbolo di un`immane tragedia che merita il rispetto della memoria. Un gesto che non va sottovalutato ma condannato con fermezza. Non bisogna mai abbassare la guardia".



Il comune dell'Appennino emiliano è stato, nell'autunno 1944, teatro di un vero e proprio eccidio, ritenuto uno dei peggiori crimini di guerra compiuti dai nazi-fascisti: dal 29 settembre al 5 ottobre, le SS uccisero 770 civili tra cui donne e bambini in rappresaglia verso la Resistenza partigiana. I rastrellamenti colpirono, oltre a Marzabotto, anche i comuni di Grizzana e Monzuno.