MARSIGLIA, GARCIA: "STROOTMAN NON E' IL NOSTRO SALVATORE"

26/09/2018

"Strootman deve ancora integrarsi al meglio, ma il suo valore si è visto nelle prime due partite che ha giocato, specialmente contro il Monaco". Queste le parole di Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, che in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Lione ha messo le cose in chiaro: "Un giocatore importante ma quando le cose si mettono male non può essere lui il nostro salvatore come non può esserlo nessuno. Strootman può migliorare proprio come tutti gli altri".