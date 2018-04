Marotta: "Non ci toccano le frecciatine del Napoli, De Laurentiis è un burlone"

4 febbraio 2018

Il duello tra Juventus e Napoli non si limita al campo. Soprattutto Maurizio Sarri e Aurelio De Lauretiis, negli ultimi giorni, hanno lanciato diverse "provocazioni" (dal calendario al mercato, fino alla diversa competitività economica dei club) all'indirizzo dei bianconeri, che però non hanno mai risposto in maniera diretta. L'ad della Juve, Beppe Marotta, ai microfoni di Premium Sport prima dell'inizio della partita con il Sassuolo, ha nuovamente provato a smorzare le polemiche: "Le frecciatine che arrivano da Napoli? Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che queste sono insidie che annualmente dobbiamo affrontare. Quello che dicono gli altri non ci tocca, anzi ci dà ancora più carica. Se devo rispondere in maniera ironica dico che De Laurentiis da buon uomo di cinema è proprio un burlone. Se invece devo dare una riposta seria cito una frase del filosofo tedesco Schopenhauer che ha detto 'quando parlano di te devi capire quello che non sei tu ma quello che sono gli altri'. In questa frase c’è tutto".