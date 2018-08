MAROTTA: "INTER TRA LE FAVORITE INSIEME A NOI"

18/08/2018

Prima della gara contro il Chievo, Beppe Marotta ha parlato delle operazioni di mercato in entrata e in uscita della Juve, promuovendo anche il lavoro fatto dall'Inter per rinforzarsi. "Cristiano Ronaldo darà un apporto importante a noi ed indirettamente anche a tutto il movimento calcistico italiano", ha spiegato. Poi sullo scambio Bonucci-Caldara e Marchisio: "L’obbligo del management è quello di puntare al massimo dei risultati sportivi, combinando e considerando tutte le componenti, tecniche e finanziarie". "Marchisio è nato da noi, non era condizionato da liste UEFA. C’è stato un confronto rispettoso, abbiamo indicato questa direzione e lui ha deciso di optare per una nuova soluzione: il rapporto si è concluso in maniera corretta, noi siamo grati a lui per quanto fatto qui da noi. Il gioco del calcio, però, è fatto anche di queste dinamiche", ha aggiunto. Infine una battuta su chi sarà l'anti-Juve: "Credo sia tutto riconducibile all’Inter. Ha avuto un processo di crescita graduale in questi due anni, ha fatto belle operazioni ed importanti. Non è l’anti-Juve, perché bisogna essere fiduciosi, ma sicuramente nella griglia delle prime ci sono anche i nerazzurri".