MAROTTA: "FIGC? SONO LUSINGATO, MA SONO ALLA JUVE"

16/09/2018

Giuseppe Marotta si autoesclude dalla corsa alla presidenza della Figc: "Sono contento che alcune società, alcuni presidenti, alcuni dirigenti pensino a me. È un fatto che mi lusinga, però io sono alla Juventus e, quindi, sono alla Juventus, punto", ha detto l'ad del club bianconero. Che per il campionato non ha dubbi: "Non dobbiamo nasconderci dietro a un dito nel dire che siamo, sicuramente, la squadra più accreditata, il che significa anche essere la più forte. Probabilmente, se non riusciamo a vincere lo scudetto, sarà colpa nostra".