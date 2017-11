MAROTTA: "DYBALA? GIUSTO LASCIARLO CRESCERE"

13 novembre 2017

Beppe Marotta difende Dybala dalla critiche degli ultimi tempi. "Il suo calo? Compie 24 anni il 15 novembre, credo sia giusto lasciarlo crescere e maturare per far sì che da talento promettente qual è diventi un campione. Nell'arco della crescita di un giocatore, quando si è giovani ci sono momenti in cui il rendimento non è ottimale", ha aggiunto.