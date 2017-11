MARCHISIO: "SOLO I CAMPIONI AMMETTONO LA SCONFITTA"

14 novembre 2017

Claudio Marchisio cerca di andare oltre la mancata qualificazione dell'Italia a Russia 2018 e si unisce al coro di ringraziamento nei confronti dei tre pilastri della Nazionale azzurra: Buffon, Barzagli e De Rossi. “Il rispetto e la lealtà sono i valori che distinguono i campioni. Ed è in questo modo che si diventa la guida di una squadra. Non a parole, ma dando per primi l'esempio, assumendosi la responsabilità dei propri errori, e talvolta anche quella degli altri”. Il post su Instagram del centrocampista della Juventus si chiude con un “possiamo decidere di ammettere i nostri insuccessi e utilizzarli come stimolo per migliorare. Questo vuol dire essere campioni”.