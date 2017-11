MARCHISIO: "ITALIA, UNITI E CREDERCI"

11 novembre 2017

"Le sentenze e le condanne ora non servono a nulla. E' il momento di stare uniti, di sostenerci e crederci". Claudio Marchisio si schiera dalla parte degli Azzurri all'indomani della sconfitta dell'Italia in Svezia nell'andata del playoff per il Mondiale in Russia. "Siamo l'Italia, un Paese che vive di emozioni, di sogni e di passioni - ha aggiunto il centrocampista della Juventus sul proprio profilo Instagram - Abbiamo il dovere di mostrare con orgoglio i nostri colori e stare vicino alla nostra Nazionale. Forza ragazzi!".