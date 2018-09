MARAN: "PRESTAZIONE PERFETTA"

02/09/2018

Rolando Maran è raggiante dopo la vittoria contro l'Atalanta. "A Bergamo serve sempre la partita perfetta per fare risultato: nella nostra prestazione ho visto tutto, dall'equilibrio alla qualità passando per il sacrificio, la compattezza e la solidità", ha spiegato il tecnico del Cagliari. "Contro una delle squadre che crea di più in assoluto i miei ragazzi sono stati encomiabili", ha aggiunto. "Col Sassuolo c'era sfuggita la vittoria per un episodio nel finale, stavolta ci siamo ripresi quanto avevamo perso - rimarca il tecnico dei sardi -. Se l'Atalanta ha creato poco è comunque merito del Cagliari, perché è una squadra che ha tecnica e fisicità". "Siamo stati bravi a tenere i ritmi alti e a pressare fino all'ultimo minuto - ha concluso -. C'era gran voglia di portare a casa la partita, nello spogliatoio non s'è parlato".