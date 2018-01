MARAN: "CON LA JUVE PER RITROVARE L'UMORE GIUSTO"

26 gennaio 2018

"Non abbiamo vissuto bene questa settimana, perche' e' cosi' quando non fai risultato. Vogliamo far tornare l'umore giusto e la voglia e' quella tanta". Rolando Maran, tecnico del Chievo, presenta cosi' la delicata sfida di domani sera contro la Juventus: "Sara' difficile perche' la caratura tecnica dell'avversario e' alta ma cercheremo di prenderci i punti come fatto altre volte in passato", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore gialloblu, che ha ammesso il periodo complicato della squadra: "L'attacco che segna poco e la difesa che prende qualche gol di troppo rischia di fare la differenza in negativo e puo' pesare sui numeri. Ma al di la' di quelli noi dobbiamo lavorare per la prestazione. E vogliamo iniziare gia' da domani".