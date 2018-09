MARADONA JR: "SOGNO MIO PADRE SULLA PANCHINA DEL NAPOLI"

26/09/2018

Lunga intervista di Diego Armando Maradona Junior ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ancelotti è, senza dubbio, un ottimo allenatore e lo ha dimostrato in questi anni. Anche a Napoli si comincia a vedere la sua impronta non solo nella gestione della rosa ma anche dal punto di vista del gioco. Hamsik è il mio idolo e io stravedo per il suo attaccamento alla maglia azzurra. A Torino ha giocato un’ottima gara ma vorrei sottolineare che anche nelle altre partite di campionato non aveva demeritato. Mio padre è partito molto bene con la sua avventura in Messico. Ha finalmente una squadra competitiva e può fare un ottimo lavoro. Mi auguro che possa tornare ad allenare l’Argentina anche perchè con lui si era ottenuto un buon bottino di vittorie anche se, il mio sogno nel cassetto, è che lui un giorno possa sedersi sulla panchina del Napoli”.