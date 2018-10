MARADONA A MESSI: "LASCIA LA NAZIONALE"

01/10/2018

Intervenuto ai microfoni del Clarin, Diego Armando Maradona ha consigliato la stella del Barcellona Lionel Messi: "Nazionale? Gli consiglio di lasciarla subito. Non deve impazzire. In Argentina, se succede qualcosa, è tutta colpa di Messi: la sub 15 perde, è colpa di Messi. E' strano che non abbia mandato tutti a quel paese subito dopo il Mondiale. Tutti riponevamo le nostre speranze in lui, ma non abbiamo fatto male per colpa sua. E' come quando pensi che il tuo cavallo sia il migliore e poi si posiziona ottavo".