MANDZUKIC, IL PAPA': "MARIO E' UN VINCENTE, FEELING CON CR7 OVVIO"

13/09/2018

Un gol ogni 103' in campionato in questa stagione, Mario Mandzukic sa come non far rimpiangere i gol non ancora arrivati di Ronaldo. Il croato è in splendida forma, ancora entusiasta del Mondiale positivo con la propria Nazionale. A parlare del 17 bianconero ci ha pensato il padre Mato che, hai microfoni di "Tuttosport" ha ammesso: "Quando Mario era un bambino sosteneva, tutto serio, che da grande avrebbe fatto il giocatore e in famiglia non lo prendevamo troppo sul serio. Sbagliavamo, lui aveva un programma di vita chiarissimo, fin dall'inizio. Eravamo noi che non avevamo realizzato quanto fosse convinto. E' un vincente. Non conosce altro obiettivo che il successo. Non mi stupisce che abbia trovato subito un feeling con Cristiano Ronaldo".