MANCITY, GRAVE INFORTUNIO PER DE BRUYNE

15/08/2018

Brutte notizie per il Manchester City di Pep Guardiola che rischia di perdere per un lungo periodo Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga - riferisce il club in una nota - è stato sottoposto a una serie di test al ginocchio destro dopo aver subito un infortunio durante l'allenamento di mercoledì. L'entità del problema non è ancora nota, ma secondo la stampa inglese De Bruyne potrebbe rimanere fermo ai box per almeno due mesi.