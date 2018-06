MANCINI: "ZIDANE NON MI HA SORPRESO"

1 giugno 2018

"Se mi hanno sorpreso le dimissioni di Zidane? Neanche tanto sinceramente". Lo ha detto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini in un'intervista ai microfoni di Rai Sport a poche ore dall'amichevole con la Francia, in programma questa sera a Nizza. "Quando vinci tre Champions League consecutive non e' neanche cosi' semplice andare avanti e trovare nuove motivazioni - ha aggiunto - Pentito della mia scelta? Sono felicissimo di essere qui, so che ci saranno momenti con delle difficolta' ma questo l'avevo messo in preventivo. Rappresentare l'Italia e' una cosa molto bella".