MANCINI: "NON C'E' CR7, MA TEMO BRUMA"

09/09/2018

Contro l'Italia Ronaldo non ci sarà, ma Roberto Mancini non vuole abbassare la guardia. "Abbiamo visto la partita con la Croazia, ma in molti sono stati al Mondiale - ha spiegato il ct azzurro -. Non c'è Ronaldo, ma Bruma, che ho avuto al Galatasaray". "Ci sono giocatori tecnici, non cambia di molto, chiaramente il Portogallo con Bruma può essere più pericoloso in contropiede, ma non cambia molto la filosofia della squadra", ha proseguito.