MANCINI: "LE CRITICHE NON MI PREOCCUPANO"

09/09/2018

Dopo il pari deludente contro la Polonia, Roberto Mancini tira dritto. "Le critiche? Ognuno la vede come vuole, e non mi preoccupo più di tanto - ha spiegato il ct dell'Italia -. Sono abbastanza cosciente che in una gara ci siano degli errori, ma anche cosa si può fare e se ci sono state cose più o meno buone. Non è una grande preoccupazione".