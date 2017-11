Mancini: "L'Italia può battere la Svezia. Io ct? Sarebbe un onore..."

7 novembre 2017

"Un Mondiale senza l'Italia sarebbe strano, non sarebbe un vero Mondiale". Roberto Mancini, ospite al Golden Foot, è convinto della forza degli Azzurri: "La squadra avrà un po' di pressione, ma può battere la Svezia. Ci sarà un po' di pressione, è una cosa normale, ma credo che ce la farà". In passato anche Mancini è stato accostato al ruolo di ct: "Per ogni allenatore sarebbe molto bello e un onore ricoprire questo ruolo".