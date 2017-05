Mancini: "Io al Milan? Nulla di vero"

10 maggio 2017

Il Mancio rende onore alla banda Allegri, bravissima a raggiungere la finale di Champions League. ""Questa finale è un bene per il calcio italiano. Se l'è meritata anche perché ha eliminato il Barcellona ai quarti e non era una cosa così semplice da fare. Il Real Madrid però non sarà il Monaco. Sarà una partita incerta. È un altro tipo di squadra e la partita è tra un mese e nel frattempo possono cambiare tante cose".



La voglia di parlare di Inter, per via delle strumentalizzazioni, è poca. "Non so perché abbiano preso questa decisione. Non ho molto da dire anche perché ogni che parlo dell'Inter cerco di farlo senza alcun tipo di polemica, ma le cose vengono comunque stravolte. È una cosa che non riguarda me, non conosco tutto quello che e' successo. Sono le regole del gioco e valgono per ogni allenatore. Sono cose per cui non mi scandalizzerei piu' di tanto. Sabatini? È un buon dirigente ma non so che lavoro dovrà fare all'Inter".



Una battuta anche sul futuro di Francesco Totti. "Non so quello che farà da qui alla fine del campionato. Dovesse lasciare, lascerà uno degli ultimi grandissimi campioni italiani".