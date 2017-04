Mancini e l'Inter: "La squadra deve farla chi sta in panchina"

10 aprile 2017

"Credo che l'Inter sia un'ottima squadra, con ottimi giocatori. Anche con ottimi dirigenti? Non lo so, bisogna vedere di chi parliamo. Qualcuno ce n'è": lo dice l'ex allenatore nerazzurro Roberto Mancini in un'intervista a Sky Sport 24. "Come è capitato a me - spiega - nel caos societario a volte anche i dirigenti si devono adattare a delle situazioni".



Mancini torna anche sui motivi dell'addio: "Gli allenatori sono quelli che pagano per primi. Quindi la squadra devo farla io, non uno che viene dall'altra parte del mondo o che non c'entra col club. Se le cose non vanno bene pago io, quindi la squadra la faccio io. E' stata una mia decisione. Purtroppo ero nel mezzo di quel caos che c'è stato tra luglio e agosto. Non si capiva bene. Speravo di tornare a vincere ma serviva un po' di tempo. Quando si pensa di aver fatto il peggior risultato del mondo, lì si mettono le basi per crescere".