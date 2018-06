MANCINI: "BELOTTI E BALO POSSONO COESISTERE"

1 giugno 2018

Nel futuro l'Italia potra' giocare con il doppio centravanti Belotti-Balotelli. E' stato il ct della nazionale Roberto Mancini ad aprire a questa possibilita' in un'intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport a poche ore dall'amichevole con la Francia, in programma questa sera a Nizza. "E' una soluzione su cui si puo' lavorare, a me piace giocare con due attaccanti centrali, e' una soluzione che si puo' valutare - ha aggiunto l'ex tecnico dell'Inter e del Manchester City - Balotelli capitano per rispondere allo striscione razzista di San Gallo? Credo che lui abbia risposto abbastanza bene. Siamo nel 2018, forse non c'era neanche bisogno di farlo. Se Mario dovesse giocare ed essere in campo l'uomo con piu' presenze lo sara' sicuramente".