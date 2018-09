MANCINI: "BALO? UNO PUO' ANCHE GIOCARE MALE..."

09/09/2018

Contro la Polonia, Balotelli non ha brillato ed è stato bersagliato di critiche. Roberto Mancini però non fa drammi e difende l'attaccante. "Balotelli? Uno puo' anche giocare male quando entra in campo...", ha spiegato il ct azzurro, chiudendo subito la questione e allontanando le polemiche.