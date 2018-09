MANCHESTER CITY, PATENTE RITIRATA PER UN ANNO A MENDY

21/09/2018

Guai con la giustizia per Benjamin Mendy. Il difensore del Manchester City infatti è stato condannato al ritiro della patente per 12 mesi e 24 punti in meno sulla licenza. La decisione del Tribunale è stata presa in seguito ad alcuni incidenti risalenti al febbraio 2018 nei quali il difensore aveva dichiarato di non essere alla guida.