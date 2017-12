Manchester City in ansia: Gabriel Jesus e De Bruyne infortunati

31 dicembre 2017

che rischia di perdere. Nefasta la sfida sul campo del, e non solo per il pareggio (0-0) arrivato dopo 18 vittorie consecutive . L'attaccante del Manchester City si è fatto male a metà del primo tempo per un; il brasiliano è caduto malamente col ginocchio e, dopo aver tentato di rientrare, ha dovuto abbandonare il campo in lacrime, anche se sulle sue gambe. Kevin De Bruyne, invece, è uscito in barella dopo essere stato: il City stava provando di realizzare la ripartenza della vittoria dopo il rigore clamorosamente fallito Milivojevic.

GUARDIOLA: "GABRIEL JESUS RISCHIA DUE MESI FUORI"

l Manchester City rischia di dover fare a meno di Gabriel Jesus per almeno due mesi. E' quanto ha rivelato Pep Guardiola. "Gabriel Jesus si è fatto male, sarà assente forse un mese o due", ha detto l'allenatore spagnolo a proposito dell'attaccante brasiliano uscito per un problema al ginocchio nel primo tempo. Ma siccome le brutte notizie non arrivano mai da sole, il City rischia di perdere anche Kevin De Bruyne. Guardiola ha spiegato che bisognserà aspettare lunedì per capire la natura dell'infortunio. "Gli arbitri devono proteggere i giocatori. Sappiamo quanto sia duro fisicamente giocare in Inghilterra, ma tutte le squadre rischiano di perdere i grandi giocatori, non solo il Manchester City", ha detto ancora.