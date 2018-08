MANCHESTER CITY, DE BRUYNE FUORI TRE MESI

Il Manchester City ha annunciato che Kevin De Bruyne dovrà stare fuori tre mesi. Il belga ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Non sarà comunque operato.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX