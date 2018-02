MAN UTD, MOU: "LOTTIAMO PER IL 2° POSTO"

2 febbraio 2018

Dopo la sconfitta contro il Tottenham, José Mourinho alza bandiera bianca nella corsa alla Premier League. "Abbiamo bisogno di punti per essere i primi degli ultimi - ha spiegato lo Special One alla vigilia del match contro l'Huddersfield Town - Dobbiamo provare a chiudere al secondo posto, la posizione che occupiamo da tutta la stagione. La battaglia è aperta per il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° posto, ma per il primo il discorso è chiuso".