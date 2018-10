MAN CITY: DE BRUYNE TORNA IN GRUPPO

01/10/2018

Buone notizie per Pep Guardiola alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Hoffenheim. Kevin De Bruyne, assente da metà agosto per una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo solo 6 settimane e mezza di convalescenza. Il centrocampista belga ha bruciato i tempo visto che il suo recupero era previsto in circa tre mesi.