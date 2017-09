Maltempo, Samp-Roma è stata rinviata Previsioni di pioggia intensa per sabato. Alle 16,48 l'annuncio

8 settembre 2017

Sampdoria-Roma, in programma domani sera alle 20,45, è stata rinviata. Le previsioni segnalano maltempo e nubifragi a Genova, accentuati nella serata di domani, e per questo nel capoluogo ligure si è svolto un vertice fra le autorità, vertice che ha deciso, appunto, di non far disputare la partita. Da ricordare che già nel settembre 2016 Genoa-Fiorentina era stata rinviata per maltempo.

Curiosamente, nel 2008-'09 Samp-Roma aveva subito la stessa sorte. La Protezione civile in un primo tempo aveva segnalato allarme giallo, che poi è stato alzato a livello arancione. Non ci sono ancora date per capire quando sarà recuperata. La Roma da qui alla sosta di ottobre ha il calendario pieno (con la Champions). Dunque, si potrà recuperare solo dopo la sosta per le Nazionali, ovvero dopo la ripresa del campionato del 14 ottobre.

La decisione della sospensione della partita, consigliata durante la riunione del Comitato operativo comunale (Coc) per le avverse condizioni meteorologiche che si determineranno domani e che potrebbero portare a alzare ulteriormente il livello dell'allerta, verrà comunicata dal Cus della questura alla Lega Calcio. Tra l'altro, il Coc ha stabilito che la partita non potrà essere riorganizzata prima delle 18 di domenica, in considerazione del fatto che la perturbazione che interesserà domani la Liguria e Genova potrebbe estendersi fino alla giornata di domenica.

I PRECEDENTI Negli ultimi anni, dopo le grandi paure per le alluvioni e a causa dell'ubicazione dello stadio così vicino al Bisagno (il torrente all'origine di tutte le inondazioni) le partite rinviate a Marassi hanno raggiunto numeri largamente al di sopra della media nazionale. Su 11 partite rinviate dal 2013, cinque volte lo stadio "incriminato" è stato quello di Genova. L'ultima volta è stata l'11 settembre scorso (Genoa Fiorentina). Il 13 settembre 2015 venne rinviata Sampdoria-Bologna per allerta meteo (proprio com oggi). Il 21 febbraio 2015 saltò addirittura il derby (Sampdoria-Genoa) e il 17 marzo del 2013, a causa della neve saltò Sampdoria-Inter.

