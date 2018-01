Mal di gol in Serie A: i bomber non segnano più

24 gennaio 2018

In casa giallorossa, ma non solo. Il rapporto con il gol di chi è abituato a segnarne a raffica nelle ultime settimane si è deteriorato e la questione Dzeko, mai come prima capace di dividere in fazioni opposte i tifosi, ha messo in luce un limite dell'ultimo periodo in Serie A. Salvo qualche piacevole eccezione come Immobile o Quagliarella, ma anche lo stesso Icardi seppur con una media decisamente ridimensionata, i bomber del campionato italiano stanno attraversando un mal di gol importante, quasi unico per la portata.



Non solo Dzeko che, dopo aver messo a ferro e fuoco propria quella parte Blues di Londra in cui potrebbe ritrovarsi nel giro di poco tempo, ha praticamente smesso di segnare. Ma anche Mertens, Higuain e gli altri protagonisti annunciati ma al momento latitanti. I due gol in quattordici partite del bosniaco non sono un bottino da rimpiangere nel caso la trattativa col Chelsea finisse con una fumata bianca, ma è preoccupante ciò che sta dietro. Di Francesco punterebbe su Schick e Defrel, giocatori su cui la società ha investito molto ma che fino a questo momento in campionato hanno raccolto un bottino miserabile: zero reti.



Tante quanto Andre Silva, l'oggetto del mistero in casa Milan che Gattuso non ha il coraggio di schierare. Bello e produttivo in Europa con 8 gol a referto, ectoplasmatico in Italia dove in 537 minuti non ha mai trovato il modo di fare gol. Peggio anche di Kalinic che, arrivato come il bomber principe in grado di finalizzare il gioco rossonero, ha trovato la via delle rete una volta ogni 318 minuti con solo 4 centri in campionato, di cui due nella stessa partita (quella d'esordio a San Siro).