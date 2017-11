MAGNANELLI: "SASSUOLO, BASTA ALTI E BASSI"

15 novembre 2017

Il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento di oggi. "Contro il Benevento ci aspettano una partita difficilissima e un ambiente caldo. Loro hanno fatto progressi e sono quasi all'ultima spiaggia". La voglia di uscire da una situazione difficile è l'unica certezza: "Dobbiamo giocare bene e non perdere al Vigorito. Siamo in un momento difficile, quest'anno ci saranno alti e bassi ma al tempo stesso con la testa giusta possiamo venirne fuori".