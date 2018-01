LULIC: "REGALO DI COMPLEANNO? LAZIO IN CHAMPIONS"

18 gennaio 2018

Nel giorno del suo 32° compleanno Senad Lulic non chiede altro che "arrivare al 20 maggio con una buona classifica". Il giocatore biancoceleste ha parlato a Lazio Style Channel dell'ottimo momento della squadra: "Speriamo di poter dar seguito al cammino svolto finora. Dobbiamo ottenere una buona condizione fisica in questa fase per poter dare inizio ad un buon percorso".