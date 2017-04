Luis Enrique scherza: "Dybala e Higuain a riposo, contro di noi"

7 aprile 2017

Alla Juventus "raccomanderei di lasciare in panchina contro di noi Higuain, Dybala e Mandzukic, così sarebbe ben riposati per la prossima partita di campionato. Ma non credo che mi daranno retta...". Scherza così Luis Enrique, allenatore del Barcellona, proiettandosi al primo round dei quarti di Champions con i bianconeri, in programma martedì a Torino.



Prima di pensare all'Europa, però, i blaugrana dovranno scendere in campo a Malaga. Liga e Champions "sono due competizioni diverse. Al di là del puzzle che devo fare per soddisfare tutte le competizioni con garanzie - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa - ora dobbiamo concentrarci sul campionato perché sappiamo i rischi che si corrono se non si fa così".

Il risultato del derby madrileno tra Real ed Atletico potrebbe favorire i catalani staccati di 2 punti dai Blancos, ma Luis Enrique preferisce guardare in casa sua: "Il campionato - ha aggiunto - passa da Malaga e nient'altro, se non conquistiamo i tre punti sarà dura".