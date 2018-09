LUIS ENRIQUE: "MODRIC? IL MIGLIORE AL MONDO È MESSI"

10/09/2018

Luis Enrique non dimentica i suoi pupilli. In conferenza stampa il commissario tecnico della Spagna ha risposto ad alcune domande sul centrocampo della Croazia ed era inevitabile quella su Modric, candidato alla vittoria del FIfa The Best: "Se devo parlare della Croazia, parlo di Modric e Rakitic. Se devo parlare di chi è il migliore al mondo, quello è Leo Messi".