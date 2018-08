LUCA TONI: "CR7 FARA' ALMENO 30 GOL"

18/08/2018

“CR7? Credo farà intorno ai 30 gol, dipenderà anche da quante ne giocherà. Quelle di Champions le giocherà tutte, ma dubito che ne salterà tante in campionato”. Sono le parole dell’ex bomber Luca Toni alla Gazzetta dello Sport. “In coppia con Dybala, chi ci guadagna? Dybala, per un motivo non puramente calcistico. Ronaldo, se Paulo guardandolo avrà voglia di imparare, gli insegnerà l’importanza di essere un grande professionista”.